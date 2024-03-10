Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl Valisi Usta'dan ramazan mesajı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl Valisi Usta'dan ramazan mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Usta, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

        Ramazanın muhabbet, merhamet, şefkat ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Usta, şunları kaydetti:

        "Yüce Allah'tan güzelliklerle dolu bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, tutacağımız oruçların ve yapacağımız ibadetlerin kabul olmasını niyaz ediyorum. Unuttuklarımızı hatırlamak, ruhlarımızı yeniden fethetmek, varlığın anlam sınırlarına doğru yürümek ve kulluğun masumiyetini yeniden yaşayabilmek için bu mübarek ayın ilimizde, ülkemizde ve dünyada huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyor; başta Gazzeli mazlum kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam alemine, ülkemize ve Bingöllü hemşehrilerime hayırlı ramazanlar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        17 yaşındaki sürücü, Gülnihal'i hayattan kopardı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        Kardeşleri ayıran scooter kazasında bilirkişi raporu hazırlandı!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir

        Benzer Haberler

        Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı
        Bingöl ve Elazığ'da kar yağışı
        Karlıova'da 30 köy yolu kardan kapandı
        Karlıova'da 30 köy yolu kardan kapandı
        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
        Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu
        Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu
        Bingöl'de "Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan" programı düzenlendi
        Bingöl'de "Nehirden denize özgür Filistin ve ramazan" programı düzenlendi
        Bingöl'de okullarda deprem anında tahliye tatbikatı yapıldı
        Bingöl'de okullarda deprem anında tahliye tatbikatı yapıldı