Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı (3)
YARALISAYISI 21'E YÜKSELDİKarlıova- Erzurum karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı, sonradan hastaneye kaldırılanlara ile birlikte 21'e yükseldi.
YARALISAYISI 21'E YÜKSELDİ
Karlıova- Erzurum karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı, sonradan hastaneye kaldırılanlara ile birlikte 21’e yükseldi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ile AK Parti Milletvekili Zeki Korkutata, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl Karlıova’daki tek taraflı otobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı Bingöl Milletvekilimiz Sayın Zeki Korkutata ile birlikte hastanede ziyaret ettik. Daha sonra gelenlerle birlikte 21’e ulaşan yaralılarımızın durumu hakkında başhekimimizden bilgi aldık. Hayati tehlikeleri yok. Hepsinin durumu iyi. Tedbir amaçlı tedavilerine devam ediliyor. Allah beterinden saklasın. Her birine acil şifalar diliyorum" dedi.
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