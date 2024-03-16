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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı (3)

        YARALISAYISI 21'E YÜKSELDİKarlıova- Erzurum karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı, sonradan hastaneye kaldırılanlara ile birlikte 21'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 01:11 Güncelleme: 16.03.2024 - 01:15
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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı (3)
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        YARALISAYISI 21'E YÜKSELDİ

        Karlıova- Erzurum karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde yaralananların sayısı, sonradan hastaneye kaldırılanlara ile birlikte 21’e yükseldi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ile AK Parti Milletvekili Zeki Korkutata, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl Karlıova’daki tek taraflı otobüs kazasında yaralanan vatandaşlarımızı Bingöl Milletvekilimiz Sayın Zeki Korkutata ile birlikte hastanede ziyaret ettik. Daha sonra gelenlerle birlikte 21’e ulaşan yaralılarımızın durumu hakkında başhekimimizden bilgi aldık. Hayati tehlikeleri yok. Hepsinin durumu iyi. Tedbir amaçlı tedavilerine devam ediliyor. Allah beterinden saklasın. Her birine acil şifalar diliyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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