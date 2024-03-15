Yapıcıoğlu: Bir numaralı gündemimiz Gazze'dir

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Bizim bir numaralı gündemimiz Gazze'dir. Seçim günü de olsa, seçimden sonra oylar sayılırken de olsa Gazze'yi unutmayacağız, unutturmayacağız ve her fırsatta oradaki zulme dikkat çekeceğiz” dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e gelen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yenişehir Mahallesi'nde parti üyeleriyle bir araya gelerek, seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Yapıcıoğlu, Gazze’nin gündemlerinde olduğunu ifade ederek, “Malumlarınız olduğu üzere iki hafta ve bir gün. Yani 15 gün sonra sandık önümüze gelecek. İnşallah diyoruz ki bu sefer adalet kazansın, insanlık kazansın. Konumuz, gündemimiz, memleketin gündemi, önümüzdeki yerel seçimler. Ama gittiğimiz her yerde söylüyoruz. Burada bir kez daha söyleyeceğim, bizim bir numaralı gündemimiz Gazze'dir. Seçim günü de olsa, seçimden sonra oylar sayılırken de olsa Gazze'yi unutmayacağız, unutturmayacağız ve her fırsatta oradaki zulme dikkat çekeceğiz, ta ki oradaki zulüm sona erinceye kadar kimin elinden ne geliyorsa yapması için insanları teşvik edeceğiz. İnsanları belki harekete geçmesi gerekenleri harekete geçmeye zorlayacağız. Ama şunu yapmayacağız. Gazze üzerinden, Filistin üzerinden siyasi bir rant devşirmek üzere birilerini karalama ya da birilerini zor durumda bırakma gibi bir niyetimiz yok. Bizim niyetimiz sadece Allah rızası için oradaki kardeşlerimize yardım gitsin diye. Oradaki soykırım dursun diye harekete geçmesi gerekenleri harekete geçmeye zorlamaktır” dedi.

‘İNSAN SİYASETİ YAPIYORUZ’

İsrail’in güçlü olmasının İslam ümmetinin parçalanmışlığından kaynaklandığını belirten Yapıcıoğlu, “160’ıncı gününü geride bıraktı, soykırım devam ediyor. Bebekler ölmeye devam ediyor. Kadınlar ölmeye devam ediyor. 60 bin hamile kadın ilaç yokluğundan, hastane yokluğundan dolayı risk altında. Şehitlerin sayısı 40 bine yaklaştı. 70 binden fazla yaralı var. Rabbim hayır kapıları açsın. İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi sağlarsak gücümüzü bir arada toplarsak Siyonist diz çökecektir. Hep söyledik, bir daha söylüyoruz. Bunların gücü çok teknolojik silah sahibi olmaları ya da süper güçlerin onların arkasında olmalarından ziyade bizim dağınıklığımızdır. İslam ümmetinin parçalanmışlığıdır. Ya da herkesin kendi menfaatini düşünerek kendi siyasi çıkarlarını düşünerek kendi ekonomik çıkarlarını düşürerek bu meseleye mesafeli davranması ve küresel zulüm sistemine çomak sokmaktan çekinmesidir. Kardeşlerim evet 15 gün sonra seçim var. Dedik ki bizim siyasetimizin merkezinde insan vardır. İnsan merkezi siyaset yapıyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan günü belki birileri şurada burada sürprizler sürpriz oldu. Kimse beklemiyordu diyecek. HÜDA PAR kazanmış diyecek. Ama bu 1 Nisan şakası olmayacak. Allah'ın izniyle milletimizin teveccüh göstermesiyle Bingöl'ün kaderi değişecek bu kaderin değişmesinde katkısı olan herkes inşallah bu iyilik kervanına katılan herkes bundan üstesinden alacak” diye konuştu.