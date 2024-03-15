Bingöl'de gözüne darbe alan çocuk hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

Hasta çocuk, gerekli cerrahi müdahalenin yapılması için hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

Burada ilk müdahaleyi yapan doktorların değerlendirmesi sonucunda hastanın tam donanımlı bir hastanede göz ameliyatı olmasına karar verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sol gözüne aldığı darbe sonucu travma geçiren 13 yaşındaki M.A, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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