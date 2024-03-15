Bingöl'de gözüne darbe alan çocuk hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi
Bingöl'de gözüne darbe alan 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya nakledildi.
Bingöl'de gözüne darbe alan 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya nakledildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sol gözüne aldığı darbe sonucu travma geçiren 13 yaşındaki M.A, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahaleyi yapan doktorların değerlendirmesi sonucunda hastanın tam donanımlı bir hastanede göz ameliyatı olmasına karar verildi.
Hasta çocuk, gerekli cerrahi müdahalenin yapılması için hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
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