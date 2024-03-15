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        Bingöl'de gözüne darbe alan çocuk hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi

        Bingöl'de gözüne darbe alan 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:40
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        Bingöl'de gözüne darbe alan çocuk hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi
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        Bingöl'de gözüne darbe alan 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sol gözüne aldığı darbe sonucu travma geçiren 13 yaşındaki M.A, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada ilk müdahaleyi yapan doktorların değerlendirmesi sonucunda hastanın tam donanımlı bir hastanede göz ameliyatı olmasına karar verildi.

        Hasta çocuk, gerekli cerrahi müdahalenin yapılması için hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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