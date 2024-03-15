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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)

        VALİUSTA: HAYATİ TEHLİKELERİ YOKKarlıova- Erzurum karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 16 kişi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek, "Erzurum'dan Bingöl istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 19.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:20 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:25
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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 16 yaralı (2)
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        VALİUSTA: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

        Karlıova- Erzurum karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 16 kişi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek, "Erzurum’dan Bingöl istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 19.45 sularında Karlıova ilçesi Sudurağı Köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve sis sebebiyle devrilmiştir. Kazada 16 vatandaşımız yaralanmış olup, hayati tehlikeleri olmamakla birlikte tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Kazaya üzülmekle beraber can kaybımızın olmaması tesellimizdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, her birine acil şifalar diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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