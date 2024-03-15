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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 21:48 Güncelleme: 15.03.2024 - 21:50
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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
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        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Erzurum karayolunda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SD 1821 plakalı Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 18 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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