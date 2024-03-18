Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonucu ilçe beyaza büründü.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, ekipler ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri Karlıova-Erzurum kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
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