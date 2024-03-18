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        Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:02 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:02
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        Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.

        Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonucu ilçe beyaza büründü.

        Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, ekipler ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

        Karayolları ekipleri Karlıova-Erzurum kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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