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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 19:27 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:27
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 4 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 4-11 Mart'ta uyuşturucu operasyonları düzenlediğini belirtti.

        Operasyonlarda, 4 şüphelinin gözaltına alındığını, bir miktar esrar ele geçirildiğini ifade eden Usta, şunları kaydetti:

        "Bingöl'ümüzü daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapmak için aralıksız çalışıyoruz. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. 'Önce insan' diyerek görevlerini kararlılıkla sürdüren jandarma ve emniyet mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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