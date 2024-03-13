Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Şimşek ile Bingöl'de

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Bingöl’e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi. Havalimanında Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata ile Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven tarafından karşılanan Yılmaz ve Şimşek, SÜTAŞ tesislerini ziyaret etti. Ardından valilik binasına gelen Yılmaz, şeref defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kentteki çalışmalar hakkında Vali Usta’dan bilgi aldı.