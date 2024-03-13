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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Şimşek ile Bingöl'de (2)

        CUMHURBAŞKANIYARDIMCISI YILMAZ, İFTAR PROGRAMINA KATILDIBir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilik ziyaretinin ardından Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 21:44 Güncelleme: 13.03.2024 - 21:50
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bakan Şimşek ile Bingöl'de (2)
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        CUMHURBAŞKANIYARDIMCISI YILMAZ, İFTAR PROGRAMINA KATILDI

        Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilik ziyaretinin ardından Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen İş Dünyası Buluşması’na katıldı. Toplantının ardından Bakan Şimşek kentten ayrılırken, Yılmaz da bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına katıldı. Programa AK Parti Bingöl milletvekilleri Fevzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, ilçe belediye başkanları ve partililer ile sivil toplum kuruluşları katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla yola devam edeceklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli üzerinde durur, şöyle söyler; ‘biz bu millete efendilik yapmaya değil hizmetkar olmaya geldik’ der. Biz de onunla birlikte yol arkadaşları olarak, bu millete efendilik değil hizmetkar olma anlayışıyla gece gündüz koşturuyoruz. Masa başında değil, alandayız. İnsanımızla birlikteyiz, her an milletimizle iç içeyiz. Cumhur İttifakı olarak biz, millete hizmetkar olmayı en büyük şeref olarak görüyoruz ve bu anlayışladır ki, 20-21 yıllık bir döneme asırlık hizmetleri sığdırmamız mümkün oldu. Bu anlayışla eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla da yolumuza devam edeceğiz. Siyasi istikrarımız var çok şükür. 21 yıldır siyasi güven ve istikrar ortamında Türkiye yoluna devam ediyor. Şunun altını çizmek isterim; siyasi istikrar yoksa güven ortamı yoksa ne ekonomimiz gelişir, kalkınma sağlarsınız ne huzur ve güven ortamınız olur ne de uluslararası alanda hak ettiğiniz saygınlığa kavuşursunuz. Dolayısıyla bütün bu alanlarda ülkemizi hak ettiği yerlere taşımamızın zemini en güçlü zemini güven ve istikrardır. Siyasi güven ve istikrardır. Bu da bugün var. Başımızda Cenab-ı Allah eksikliğini vermesin güçlü bir liderimiz var” dedi.

        ‘TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE 4,5 BÜYÜMEYİ BAŞARDI’

        Türkiye’nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Dünya ve Türkiye zor bir döneminden geçiyor. Kuzeyimizde savaş, güneyde çatışmalar, savaşlar, diğer taraftan pandemi sonrası dünya hala tam olarak toparlanabilmiş değil. Bunların üstüne bir de tarihimizin en büyük afetini yaşadık. Maalesef 11 ilimiz, 14 milyon insanımız bu afetten etkilendi. Bütün bu ağır koşullara rağmen, çok şükür Türkiye güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Geçen yıl dünya ekonomisi yüzde 3 civarında büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyümeyi başardı. Dünyanın 1,5 puan üstünde, bütün bu olumsuzluklara rağmen. Diğer taraftan ihracatımız 256 milyar doları buldu, turizm gelirimiz 54 milyar doların üzerine çıktı, istihdamımız 32 milyon seviyesini aştı. Tarihimizde ilk defa milli gelirimiz 1 trilyon dolar seviyesini geçerek 1,1 trilyonun da üstüne çıktı. Kişi başına gelirimiz 13 bin 110 dolarlara ulaştı. Bütün bunlar Türkiye’nin geçen yıl sağladığı başarı. Nerede sıkıntımız var, enflasyonda. Reel ekonomi de gerçekten çok iyiyiz. Üretim artıyor, ihracat artıyor, büyüme artıyor, turizm gelirlerimiz artıyor. Sıkıntımız fiyat istikrarında bu noktada da yeni planlarımızı, programlarımızı yapmış durumdayız. Orta vadeli programımızı hayata geçiriyoruz. Adım adım inşallah o konuda da sonuçlar alacağız. Yıllık bazda sonuçların alınması biraz zaman istiyor, bu Mayıs’tan sonra haziran, temmuz gibi yaz döneminde yıllık bazda belirgin bir düşüşü hep birlikte göreceğiz inşallah. 2025 yılında orta vadeli programımıza göre yüzde 15’lere düşecek, 2026’da ise Allah’ın izniyle yeniden tek rakamlı enflasyon rakamlarına ulaşacağız. Bu bir süreç. Planımızı, programımızı yapmış durumdayız. Adım adım bunu hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

        ‘SPEKÜLASYONLARA PRİM VERMEYİN’

        Ekonomik politikalarımıza gölge düşürmeye çalışanlara prim verilmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, şöyle dedi:

        “Bazıları tezvirat yapıyorlar, efendim ‘Bu seçimlerden sonra şu alacak bu olacak, ülkede şöyle şeyler değişecek.’ Değerli arkadaşlar, bunlara hiçbir şekilde prim vermeyin. Spekülasyonlara, manipülasyonlara hiçbir şekilde prim vermeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediğine bakın, bizlerin söylediğine bakın, yetkili kurumların ifadelerine bakın, yetkin bilim adamlarının, analistlerin söylediklerine bakın. Sosyal medyada dedikodularla, ekonomik politikalarımıza gölge düşürmeye çalışanlara lütfen itibar etmeyin. Seçim, yerel seçim. Sonuçta genel bir seçim yapmıyoruz. Meclisimiz burada ve çoğunluğumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızı seçtik 5 yıl ve başımızda. Dolayısıyla genel politikalar itibariyle yerel seçimden sonra bir değişim beklemek, hiçbir şekilde temele sahip değil. Hiçbir şekilde gerçekçi değil. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Biz orta vadeli programımızı ilan ettik, arkasında da büyük bir siyasi irade var. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Bizzat kendisi bunu ilan etti. Ve bu orta vadeli programı adım adım hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kimseye bir sürpriz yapma niyetimiz de yok. Programımız açık ve şeffaf, orada yol haritamız var, isteyen alır orada okur, çerçevemizi görür. Genel hatlarıyla yol haritamız ortadadır, bu yol haritamızı da kararlı bir şekilde güçlü bir şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu anlamda seçim sonrasına ilişkin spekülasyon yapmaya çalışanlara lütfen prim vermeyelim.”

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