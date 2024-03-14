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        Bingöl'de PKK'lı teröristlerin sığınağı imha edildi

        BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki jandarma operasyonunda, PKK'lı teröristlerin sığınağı içindeki malzemelerle imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:05
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        Bingöl'de PKK'lı teröristlerin sığınağı imha edildi
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        BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki jandarma operasyonunda, PKK'lı teröristlerin sığınağı içindeki malzemelerle imha edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak ve barınaklarını tespit etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Genç ilçesi Sağgöze kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerin sığınağı bulundu. Sığınaktaki aramada 3 kilo amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları, 1 akü, 25 metre elektrik kablosu ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak içindeki malzemeler imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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