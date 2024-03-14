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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bölgenin kaynaklarını kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceğiz (2)

        'HEMŞEHRİBULUŞMALARI' PROGRAMINA KATILDIBingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sancak beldesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Hemşehri Buluşmaları' programına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 15:03 Güncelleme: 14.03.2024 - 15:05
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bölgenin kaynaklarını kullanarak yerel ekonomiyi güçlendirmeye devam edeceğiz (2)
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        'HEMŞEHRİBULUŞMALARI' PROGRAMINA KATILDI

        Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sancak beldesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Hemşehri Buluşmaları' programına katıldı. Programa Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Kiğı, Yayladere, Sancak ve Adaklı belediye başkanları ile vatandaşlar da katıldı.

        'İNSAF EHLİ KİŞİLER, 'İYİ Kİ KAZANMAMIŞIZ' DEDİLER'

        Burada konuşan Yılmaz, "Geçen yıl önemli ve tarihi bir seçim yaşadık. Seçimden sonra da çok şükür; siyasi istikrar ve güven ortamı pekişti. 6'lı masa diyorlardı hatırlarsanız, birbirine benzemez, her biri başka yöne bakan birçok partiyi bir araya getirmişlerdi. Sırf karşıtlık üzerinden, bir şey yapmak için değil; bir şeylere engel olmak için, bir şeyleri yıkmak için bir araya getirmişlerdi. Ama milletimiz, bu aziz millet basiretiyle, ferasetiyle güvenini yine Cumhurbaşkanımızdan yana, Cumhur İttifakı'ndan yana, AK Parti'den yana ortaya koydu. Aziz milletimize şükranlarımızı her zaman olduğu gibi şimdi de ifade etmek istiyorum. Bazı muhalefetten kişiler de sonradan şunu söylediler; insaf ehli kişiler, 'İyi ki kazanmamışız' dediler. Bu seçim sonrası yapılan bazı kapalı anlaşmaları, birtakım çekişmeleri, çatışmaları görünce bu memleketin hayrı için, 'İyi ki kazanmamış.' dediler. Gerçekten bunu söyleyenler de oldu" dedi.

        'BUNLAR KENDİLİĞİNDEN OLMUYOR'

        Türkiye'nin 2023'te yüzde 4,5 büyüdüğünü anlatan Yılmaz, "Dünyanın zor bir dönemindeyiz. Bir taraftan savaşlar, çatışmalar, bir taraftan tarihimizin en büyük afetini yaşamış durumdayız. Pandemi sonrası hala toparlanamayan hususlar var. Bu kadar sıkıntılı bir ortamda dahi Türkiye büyümeye, gelişmeye, güçlenmeye devam ediyor. Bir taraftan ekonomimiz büyüyor. Geçen sene yüzde 4,5 büyüme sağlamışız. Türkiye, ilk defa trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdi. Geçen yıl 1,1 trilyon doları aşan gelire, büyüklüğe ulaşmış olduk. İstihdamımız 32 milyonu geçti. Bu gücümüzle geleceğe yürüyoruz. Kendi tankımızı, topumuzu, tüfeğimizi, kendi insanlı, insansız hava araçlarımızı yaptığımız gibi kendi uçağımız Kaan da ilk defa uçtu. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Siyasi güven ve istikrarla oluyor. Her zaman söylüyorum; bir kez daha altını çizelim, siyasi istikrarın olmadığı yerde, siyasi güvenin olmadığı yerde, ekonomik gelişme de olmuyor, kalkınma da olmuyor. Bunlar, bir arada gerçekleşen şeyler" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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