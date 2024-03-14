Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu
Bingöl'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 tabanca 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirilirdi.
Bingöl'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 tabanca 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirilirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şüpheliye ait 3 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği, 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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