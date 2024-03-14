Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şüpheliye ait 3 adrese operasyon düzenlendi.

Bingöl'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 tabanca 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirilirdi.

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