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        Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu

        Bingöl'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 tabanca 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirilirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 14.03.2024 - 17:57
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        Bingöl'de silah kaçakçılığı operasyonu
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        Bingöl'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 7 tabanca 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirilirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şüpheliye ait 3 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramada 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği, 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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