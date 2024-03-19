Bingöl'de terör propagandasına 4 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 21 Mart Nevruz bahanesiyle terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli şahıs, düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.