Bingöl'de 34 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 34 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında operasyon yaptı.

Ekipler, operasyonda 34 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.