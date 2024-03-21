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        Bingöl'de 34 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde 34 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:38
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        Bingöl'de 34 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde 34 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında operasyon yaptı.

        Ekipler, operasyonda 34 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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