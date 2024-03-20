Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Şehit Teğmen Hulusi Elçi, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:35 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Teğmen Hulusi Elçi, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi.

        Şehidin Bingöl Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne getirildi.

        Şehidin Umre'den gelen annesi Hatice, kardeşi Yusuf ve babaannesi Hayriye Elçi ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dede Çerkez Elçi ve şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

        Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, tarihten bu yana vatan, millet ve mukaddesat için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Şehitler sayesinde bugün ayakta, birlik ve huzur içinde olunduğunu dile getiren Yılmaz, şehidin yakınlarının acısının kendi acıları olduğunu ifade etti.

        Yılmaz, Bingöl'ün de terörle mücadelede çok sayıda şehit verdiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, silah arkadaşlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu menfur eylemi yapan terör örgütünü ve arkasındaki yapıları da en güçlü şekilde lanetliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkeyi, bu milleti güçten düşüremeyecekler. Terörün ne yapmak istediğini çok iyi anlayıp, tam tersine hareket etmemiz lazım. Onlar bölünmeyi istedikçe bizim daha çok bütünleşmemiz, fitne fesatla kardeşliğimizi bozmaya çalıştıkça bizim kardeşliğimizi, birliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. Böyle yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz. Nerede olursa olsun terörle mücadelemizin en güçlü ve kararlı şekilde sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Uzaktan, yakından buraya gelen, cenazeye katılan şehit yakınımızın acısını paylaşan herkesten Allah razı olsun."

        Daha sonra helallik alındı, dua okundu.

        İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Hulusi Elçi'nin cenazesi Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Fatma Sevim Baltacı'nın ölümünde sürücü tahliye edildi!
        Olaylı maç soruşturmasında 4 tutuklama
        Olaylı maç soruşturmasında 4 tutuklama
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        EGM'den Fahri Trafik Müfettişleri kararı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Eşini öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra 4. kattan atladı
        Doğuma günler kala evlendi
        Doğuma günler kala evlendi
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Ertuğrul Doğan: Adalet herkes için olacak!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Kadın doktoru dövmüştü! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur'da
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Çifte cinayetin failinden kan donduran paylaşım!
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Hamile olduğu iddiasına takvimli cevap
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Petrol piyasalarında 'yeni dönemin' şifreleri
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Mahkemeden Dani Alves kararı
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Burası bazen ada, bazen yarımada
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Gözler Fed ve TCMB'nin faiz kararında
        Uzak Doğu gezisinden döndü
        Uzak Doğu gezisinden döndü
        Akaryakıtta yeni dönem
        Akaryakıtta yeni dönem
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Mirliva Muhittin'i canlandırdı
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        Yürüyen merdivendeki fırçalar ne işe yarar?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular

        Benzer Haberler

        UMKE personeli afetlerde arama kurtarma görevi de yapabilecek
        UMKE personeli afetlerde arama kurtarma görevi de yapabilecek
        Bingöl'e şehit ateşi düştü
        Bingöl'e şehit ateşi düştü
        Şehit Teğmen Hulusi Elçi'nin Bingöl'deki ailesine acı haber verildi
        Şehit Teğmen Hulusi Elçi'nin Bingöl'deki ailesine acı haber verildi
        Bingöl'de terör propagandasına 4 gözaltı
        Bingöl'de terör propagandasına 4 gözaltı
        Bingöl'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı
        Bingöl'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı
        Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu
        Bingöl Karlıova'da kar etkili oldu