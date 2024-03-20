Şehit tabip teğmen, son yolculuğuna uğurlandı

IRAK’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin (27) cenazesi, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi’nin naaşı, gece saatlerinde Bingöl Devlet Hastanesi morguna getirildi. Şehidin acı haberini umredeyken alan annesi Hatice’nin de gelmesiyle şehidin naaşı, morgdan alınarak Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi’ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törende anne Hatice ile kardeşi Yusuf ve babaannesi Hayriye Elçi ile yakınları, uzun süre şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehidin yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. Burada alınan helallik ve yapılan duanın ardından İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazına şehidin dedesi Çerkez Elçi, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ile Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Elazığ 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, siyasi partilerin temsilcileri, il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Şehit Hulusi Elçi'nin naaşı cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

‘BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR’

Törende yaptığı konuşmada vatan ve millet canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehitler sayesinde bugün ayakta, birlik ve huzur içerisinde olunduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Şehidimizin yakınlarına özellikle baş sağlığı diliyorum. Onların acısı bizim acımızdır. Allah onlara sabır versin, metanet versin. Bingöl halkı terörle mücadelede çok sayıda şehit verdi. Hepsine bu vesileyle tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, silah arkadaşlarına tüm milletimize, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu menfur eylemi yapan terör örgütünü arkasındaki yapıları da en güçlü şekilde lanetliyorum. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkeyi, bu milleti güçten düşüremeyecekler. Terörün ne yapmak istediğini çok iyi anlayıp bizim tam tersine hareket etmemiz lazım. Onlar bölünmeyi istedikçe bizim daha çok bütünleşmemiz lazım fitne fesatla kardeşliğimizi bozmaya çalıştıkça bizim kardeşliğimizi, birliğimizi daha da yüceltmemiz lazım. İnşallah böyle de yaptık, böyle yapmaya da devam edeceğiz diyorum. Nerede olursa olsun terörle mücadelemizin en güçlü şekilde, en kararlı şekilde sürdüğünü, sürmeye devam edeceğini tekrar ifade etmek istiyorum. Hepinize uzaktan, yakından buraya gelen, bu cenazeye katılan şehit yakınımızın acısını paylaşan herkesten de Allah razı olsun diyorum”