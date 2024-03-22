Bingöl'de eğitime 'kar' engeli

BİNGÖL'deetkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Bingöl'de sabaha doğru kar yağışı, etkili oldu. Kent merkezi beyaza bürünürken; İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışması başlattı. Öte yandan Bingöl Valiliği, kar yağış nedeniyle kent genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerindeki tüm okullarda 22 Mart 2024 Cuma günü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.