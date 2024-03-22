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        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi

        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:03 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:03
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        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi
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        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullar bugün tatil edildi.

        Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabaha karşı aniden yoğun kar yağışının bastırdığını belirtti.

        Usta, "Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda bugün eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da bir gün idari izinli sayılacaklardır." ifadelerini kullandı.

        Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü.

        Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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