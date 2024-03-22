Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de kar nedeniyle 236 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl'de olumsuz hava koşulları sebebiyle 236 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 12:47 Güncelleme: 22.03.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de kar nedeniyle 236 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bingöl'de olumsuz hava koşulları sebebiyle 236 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelindeki 236 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

        Karlıova ilçesinde yaşayan vatandaşlardan Enes Bingöl, kış mevsiminin adeta geri geldiğini ifade ederek, "Bu ayda beklemiyorduk, bu sene mevsim çok farklı geçiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (2)
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli (2)
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
        Bingöl'de eğitime 'kar' engeli
        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi
        Bingöl'de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi
        Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Bingöl Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
        Bingöl'de down sendromlu çocukların polislik hayali bir günlüğüne gerçek ol...
        Bingöl'de down sendromlu çocukların polislik hayali bir günlüğüne gerçek ol...
        Bingöl'de 34 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 34 kilo 700 gram esrar ele geçirildi