Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Bingöl Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki H.Ü'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde H.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kız çocuğunun cenazesi, Solhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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