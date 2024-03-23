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        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 00:39 Güncelleme: 23.03.2024 - 00:39
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        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde otomobilin çarptığı kız çocuğu yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Bingöl Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki H.Ü'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde H.Ü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kız çocuğunun cenazesi, Solhan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Aracın sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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