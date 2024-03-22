YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar. Gece gündüz bizden bahsediyorlar ve hepsinin mutabık kaldığı nokta, diyorlar ki: Bu seçimlerde oyunu artıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacaktır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Bingöl’de partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Genç Caddesi'nde düzenlenen mitingde il ve ilçe başkanları ile belediye başkan adayları da yer aldı. Burada konuşan Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın 1994'te Bingöl'de yaptığı konuşma nedeniyle ceza aldığını hatırlatarak, “Burası imanlı, inançlı insanların diyarı. İman kalesi, milli görüşün kalesi Bingöl’deyiz. 1994’te rahmetli Erbakan Hocamız, tam da bu meydanda meşhur konuşmasını yaptı, bu bölge insanın hakkını savunurken bu konuşma dolasıyla siyasi yasaklı hale geldi, ceza aldı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatı boyunca mazlumun, ezilenin, hakkı yenenin yanında durdu. Bu bölge insanın derdiyle dertlendi, haklarını savundu, bu bölgenin kalkınması için, doğuda ve güneydoğuda çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, azot sanayi tesisleri, deri işleme, et balık kombinaları, süt tesisleri, organize sanayi bölgeleri bütün bunları bu bölgeye kazandırdı. Bugün biz de Erbakan Hocamızla aynı çizgide yürüyen Yeniden Refah Partisi olarak, bu bölge insanını kucaklamaya ve bu bölge insanın derdiyle dertlenerek derdine derman olmaya geliyoruz inşallah” dedi.