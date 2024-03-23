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        Şehit polis memuru Furkan Bor'un babaevinde yas var

        İSTANBUL'da, göreve giderken kullandığı motosikletin virajı alamayıp beton bloklara çarpmasıyla şehit olan polis memuru Furkan Bor'un Bingöl'deki babaevinde yas var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 13:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 13:50
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        Şehit polis memuru Furkan Bor'un babaevinde yas var
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        İSTANBUL'da, göreve giderken kullandığı motosikletin virajı alamayıp beton bloklara çarpmasıyla şehit olan polis memuru Furkan Bor'un Bingöl'deki babaevinde yas var. Vali Ahmet Hamdi Usta ve Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, şehidin ailesini ziyaret etti.

        İstanbul'un Şişli ilçesinde göreve giden Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Furkan Bor'un kullandığı motosiklet, Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'nde tünel içerisinde virajı alamayıp beton bloklara çarptı. Kazada Furkan Bor ağır, motosikletteki polis memuru Faruk Furkan Ertuğrul Keleş ise hafif yaralandı. Bor, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

        Şehidin haberi, gece saatlerinde, Bingöl merkeze bağlı Küçüktekören köyü Zeynep mezrasındaki babaevine ulaştı ve Türk bayrakları asıldı. Vali Ahmet Hamdi Usta ile Emniyet Müdürü Şükrü Orhan da evine gittikleri şehidin babası Hanefi Bor ile görüşüp, başsağlığı ve sabır diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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