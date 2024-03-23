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        BBP Genel Başkanı Destici, Bingöl'de konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Türkmen'i, Arap'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si bu büyük Türk milletinin bir ferdiyiz. Dolayısıyla da bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozacak her türlü girişimin de karşısındayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:06 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:06
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        BBP Genel Başkanı Destici, Bingöl'de konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz Türkmen'i, Arap'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si bu büyük Türk milletinin bir ferdiyiz. Dolayısıyla da bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozacak her türlü girişimin de karşısındayız." dedi.

        BBP'den yapılan açıklamaya göre, Elazığ'daki programlarına katılmak üzere uçakla Bingöl Havalimanı'na gelen Destici, burada Belediye Başkanı Erdal Arıkan, BBP ile AK Partililerle bir araya geldi.

        Destici, burada yaptığı konuşmada, Bingöl'de bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

        Cumhur ittifakı ile büyük şehirlerin tamamında işbirliği halinde olduklarını kaydeden Destici, 51 il içerisinde de yine iş birliği yaptıklarını aktardı.

        Bingöl'ün bu illerden biri olduğunu anımsatan Destici, şöyle devam etti:

        "Cumhur ittifakı'mızın adayı ve mevcut Belediye Başkanımız Erdal Arkan'a desteğimizi bir kere daha yineliyoruz. Zaten il teşkilatımızda yine AK Parti il teşkilatı ve Milliyetçi Hareket Partisi hep birlikte burada birlikte bir çalışma yürütülüyor. Gayemiz devletin birliği, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalidir. Biz Türkmen'i, Arap'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si bu büyük Türk milletinin bir ferdiyiz. Dolayısıyla da bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozacak her türlü girişimin de karşısındayız. Zaten Cumhur ittifakı da devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ve milletin istiklali ve istikbali için 15 Temmuz hain darbe girişi sokakta kurulmuş bir ittifak. Daha sonra 2017'de referandumunda vücut bulmuş, 2018 seçimlerinde ittifakımız tam bir gerçeğe dönüşmüş. Yasal olarak da 2019 seçiminde benzer işbirlikleri yapıldı. 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde yine Cumhur İttifakı olarak seçimleri birlikte kazandık."

        Seçime ayrı girdikleri yerlerde de ittifak ruhuna uygun olarak hareket ettiklerini belirten Destici, bu seçimlerde yine Cumhur ittifakı'nın kazanacağına yürekten inandığını aktardı.

        Destici, "Terörün uzantılarının tutunmaya, yerel yönetimlerde belli il ve ilçeleri kazanarak güç devşirmeye ve meşruiyet kazanmaya çalıştığı bir dönemde bu bölgelerde özellikle daha çok birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Bingöl'de de şu anda Cumhur İttifakı partileri arasında bu işbirliği sağlanmış durumda." ifadelerini kullandı.

        Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da Destici'nin ülkenin birlik ve beraberliği için her zaman devletin yanında yer aldığını kaydederek, seçimlerden hayırlı sonuçlar çıkacağına inandığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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