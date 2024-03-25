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        Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde kar ve tipi nedeniyle dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 11:57 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:00
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        Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı
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        BİNGÖL’ün Genç ilçesinde kar ve tipi nedeniyle dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı.

        Genç ilçesinde 2 kişi, ava çıktıkları dağda kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yol açma çalışmalarının olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süreceğini belirledi. Bölgeye, İl Jandarma Komutanlığı’ndan askeri helikopter yönlendirildi. Bulundukları yerden alınan 2 avcı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Avcıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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