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        Şehit polis memuru Furkan Bor'un babaevinde yas var (2)

        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDIİstanbul Şişli'de göreve gittiği sırada kullandığı motosikletin virajı alamayarak beton bloklara çarpması sonucu şehit olan polis memuru Furkan Bor'un cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ Havalimanı'na getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 22:39 Güncelleme: 23.03.2024 - 22:45
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        Şehit polis memuru Furkan Bor'un babaevinde yas var (2)
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        SONYOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        İstanbul Şişli’de göreve gittiği sırada kullandığı motosikletin virajı alamayarak beton bloklara çarpması sonucu şehit olan polis memuru Furkan Bor’un cenazesi, hava muhalefeti nedeniyle Elazığ Havalimanı’na getirildi. Buradan karayoluyla Bingöl’e getirilen Şehit Bor’un cenazesi için Selahaddin-i Eyyubi Camii’nde teravih namazına müteakip tören düzenlendi. Törene şehidin yakınları, Vali Ahmet Hamdi Usta, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, AK Parti Bingöl milletvekilleri Fevzi Berdibek ile Zeki Korkutata ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Usta, aynı köyden 3 gün arayla ikinci şehidin uğurlandığını belirterek, "3 gün arayla aynı köyden ikinci şehidimizi uğurlayacağız. Gecenin bu saatinde bizleri yalnız bırakmadığınız için Bingöl’e yakışır bir şekilde şehidimizi son yolculuğuna uğurluyoruz. Bingöl hakikaten bu ülkedeki birliğin, beraberliğin simgesi olmuş bir ilimiz. Bugün değişik statüdeki 384’üncü şehidimizi defnedeceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Bingöl bu ülkenin birliği, bütünlüğü için yakışanı yapıyor bugüne kadar. Bundan sonra da yapmaya devam edecek" dedi. 

        Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Bor’un cenazesi, merkeze bağlı Küçüktekören köyü Aşağı Zeynep mezrasındaki aile kabristanlığında defnedildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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