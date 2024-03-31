Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bingöl'ün Genç ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İlçenin Çaytepe köyü mevkisinde, A.A'nın kullandığı 34 TH 2089 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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