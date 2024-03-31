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        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:57
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        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        İlçenin Çaytepe köyü mevkisinde, A.A'nın kullandığı 34 TH 2089 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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