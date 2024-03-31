Bingöl'de takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
T.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Bingöl-Muş kara yolunun Yeşilova Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, sürücü ile araçtaki D.Ç, G.Ç, M.Ç. ve İ.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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