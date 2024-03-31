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        Bingöl'de takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:17
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        Bingöl'de takla atan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        T.Ç. idaresindeki hafif ticari araç, Bingöl-Muş kara yolunun Yeşilova Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki D.Ç, G.Ç, M.Ç. ve İ.Ç. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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