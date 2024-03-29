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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bingöl'de konuştu:

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Deprem geliyorum diyor. Dolayısıyla mevcut yapı stokumuzun gözden geçirilmesi ve sağlamlaştırılması gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:02 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:12
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bingöl'de konuştu:
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Deprem geliyorum diyor. Dolayısıyla mevcut yapı stokumuzun gözden geçirilmesi ve sağlamlaştırılması gerekiyor." dedi.

        Yerel seçim çalışmaları kapsamında Bingöl'e gelen Babacan, bir otelde gazetecilere, Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir zulüm altında yaşadığını söyledi.

        İsrail'in saldırılarında 32 binin üzerinde Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Babacan, bunların üçte ikisinin kadın ya da çocuk olduğunu kaydetti.

        İki yıl önce yerel yönetimler ve şehircilik ile ilgili eylem planlarını hazırladıklarını anlatan Babacan, "Sayfalar dolusu bu eylem planıyla belediyecilik nedir, şehircilik nedir, yerinden yönetim nedir, tek tek ortaya koyduk. Türkiye'de daha önce hiçbir siyasi bir parti böyle bir şey yapmamış bugüne kadar." diye konuştu.

        Deprem uzmanlarının sürekli Türkiye'de en riskli bölgelerden biri olarak Bingöl'ü işaret ettiğini kaydeden Babacan, Bingöl'ün depreme hazırlanmasının çok önemli olduğunu aktardı.

        Babacan, "Deprem geliyorum diyor. Dolayısıyla mevcut yapı stokumuzun gözden geçirilmesi ve sağlamlaştırılması gerekiyor. Deprem anında ağır hasar göreceği ya da yıkılacağı şimdiden belli olan yapı stokumuzun derhal ama derhal yenilenmesiyle beraber Bingöl'ümüzün, vatandaşlarımız için çok daha emniyetli, çok daha yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi en önemli konumuz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Genç Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Babacan, vatandaşlarla sohbet etti, partisinin Bingöl Belediye Başkanı adayı Mesut Günaydın için destek istedi.

        Çalışmaları kapsamında Solhan ilçesine de geçen Babacan, seçim otobüsünden halkı selamladı. Babacan, partisinin seçim koordinasyon merkezinin önünde vatandaşlara hitap etti.

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