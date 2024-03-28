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        Bingöl'deki trafik kazasında yaşamını yitiren jandarma personeli için tören düzenlendi

        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Alper Nuri Çil için tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 16:06 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:06
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        Bingöl'deki trafik kazasında yaşamını yitiren jandarma personeli için tören düzenlendi
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        Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Alper Nuri Çil için tören yapıldı.

        Bingöl Havalimanında düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Jandarma ile İl Emniyet Müdürlüğü personeli katıldı.

        Törene katılanlar, Alper Nuri Çil'in Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulundu, dua etti.

        Çil'n cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

        Jandarma Uzman Çavuş Alper Nuri Çil yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpmış, kazada Çil ile araçtaki 1 kişi hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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