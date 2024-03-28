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        Bingöl'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 07:18 Güncelleme: 28.03.2024 - 07:18
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        Bingöl'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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