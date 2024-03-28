Bingöl'de istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Bingöl'de otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, A.N. yönetimindeki 12 AC 343 plakalı otomobil, Bingöl-Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü ile araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler otopsi için Bingöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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