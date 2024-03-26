Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 733 obje ele geçirildi; 2 gözaltı

        BİNGÖL'de, jandarma operasyonunda 733 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 26.03.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 733 obje ele geçirildi; 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL'de, jandarma operasyonunda 733 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Solhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Takibe alınan şüphelilerin içinde olduğu otomobil, Şeref Meydanı'nda durduruldu. Yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 717 sikke, 6 yüzük, 8 figür ve 2 obje ele geçirildi. Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de gemi köprüye çarptı: Araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
        ABD'de gemi köprüye çarptı: Araçların bulunduğu köprü yıkıldı!
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Sağanak, kar ve toz taşınımı uyarıları
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        ÖSYM duyurdu! YKS için 2. geç başvuru alınacak
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti
        Sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 717 sikke ele geçirildi
        Bingöl'de 717 sikke ele geçirildi
        Karlıova'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Karlıova'da kamyonun çarptığı yaya öldü
        Bingöl'de kamyonun çarptığı kişi öldü
        Bingöl'de kamyonun çarptığı kişi öldü
        Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı
        Bingöl'de dağda mahsur kalan 2 avcı, askeri helikopterle kurtarıldı
        Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 avcı helikopterle kurtarıldı
        Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 avcı helikopterle kurtarıldı
        Şişli'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor, Bingöl'de s...
        Şişli'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor, Bingöl'de s...