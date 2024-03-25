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        Karlıova'da kamyonun çarptığı yaya öldü

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Mehmetcan Kala (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:21 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:25
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        Karlıova'da kamyonun çarptığı yaya öldü
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Mehmetcan Kala (30), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Karlıova Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmetcan Kala’ya, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait bir kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kala, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kala’nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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