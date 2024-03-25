Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 2 avcı helikopterle kurtarıldı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının 2-3 gün süreceğinin tespit edilmesi üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Yolaçtı köyü Coşkunlar mezrasında ava giden 2 kişi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sığındıkları boş bir evde mahsur kaldı.

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