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        Şişli'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı

        İstanbul'un Şişli ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Furkan Bor'un cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 22:41 Güncelleme: 23.03.2024 - 22:41
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        Şişli'deki trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
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        İstanbul'un Şişli ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Furkan Bor'un cenazesi, Bingöl'de toprağa verildi.

        Şehidin naaşı, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki Selahaddin-i Eyyubi Camisi'ne getirildi.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada, 3 gün arayla aynı köyden 2 şehidin olduğunu söyledi.

        Bingöl'ün ülkedeki birliğin ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Usta, "Şehidimizin makamı şad ve ali olsun. İnşallah ailesiyle beraber cennette kavuşturmayı nasip etsin. Peygamberimize komşu olsun." diye konuştu.

        Törende şehidin öz geçmişin okunmasının ardından helallik alındı ve dua edildi.

        İl Müftüsü Mustafa Topal'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Bor'un cenazesi, merkez Küçüktekören köyündeki aile kabristanına defnedildi.

        Törene şehidin yakınları, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, polisler, askerler ve vatandaşlar katıldı.

        Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliği kadrosunda görevli polis memurları Furkan Bor ile ekip arkadaşı Faruk Furkan Ertuğrul Keleş, Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi tünel çıkışında seyir halindeyken virajı alamayarak tek taraflı kaza yapmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kazada ağır yaralanan Bor, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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