Bingöl'de bir haftada 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

"Bingöl'ü güven ve huzur yuvası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. 'Önce insan' felsefesiyle yüreğinde vatan sevgisiyle görevini sürdüren jandarma ve emniyet personeline sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, 25-31 Mart'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

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