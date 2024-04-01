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        Bingöl'de bir haftada 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 18:53 Güncelleme: 01.04.2024 - 18:53
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        Bingöl'de bir haftada 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen operasyonlarda 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini, 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte, 25-31 Mart'ta uyuşturucu operasyonları düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonlarda, 28 kilogram esrar, 5 kilogram skunk ele geçirildiğini ifade eden Usta, 2 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

        Usta, şunları kaydetti:

        "Bingöl'ü güven ve huzur yuvası haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin desteğiyle daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. 'Önce insan' felsefesiyle yüreğinde vatan sevgisiyle görevini sürdüren jandarma ve emniyet personeline sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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