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        Bingöl'ün Ilıcalar ve Sancak beldelerinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre YRP'nin adayları kazandı

        Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar ve Sancak beldelerinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayları kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:24
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        Bingöl'ün Ilıcalar ve Sancak beldelerinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre YRP'nin adayları kazandı
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        Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar ve Sancak beldelerinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayları kazandı.

        İl Seçim Kurulunca hazırlanan birleştirme tutanağına göre, 2 bin 189 seçmenin oy kullandığı Ilıcalar beldesinde, YRP'nin adayı Eşref Varol 1033, AK Parti'nin adayı Mehmet Akif Günerigök ise 990 oy aldı.

        1799 seçmenin oy kullandığı Sancak beldesinde ise YRP'nin adayı Hayrettin Çiçek 769, AK Parti'nin adayı Nusret Koçin ise 627 oy aldı.

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