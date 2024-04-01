Bingöl'ün Ilıcalar ve Sancak beldelerinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre YRP'nin adayları kazandı Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar ve Sancak beldelerinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) adayları kazandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 01.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:24 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL