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        Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)

        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİBingöl- Elazığ karayolu, Direkli köyü mevkisinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve ismi belirtilmeyen yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 00:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 00:36
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        Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı (2)
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        ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ

        Bingöl- Elazığ karayolu, Direkli köyü mevkisinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve ismi belirtilmeyen yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ölenlerden birinin bebek olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

        "Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde 30 Mart 2024 günü saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2’si olay yerinde 1’i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1’i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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