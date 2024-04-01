Bingöl'de AK Parti'li Arıkan başkan seçildi; 4 ilçeyi AK Parti, 1'er ilçeyi de MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah kazandı

BİNGÖL'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Erdal Arıkan yeniden belediye başkanı oldu. 4 ilçeyi AK Parti, 1’er ilçeyi de MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi kazandı.

Bingöl’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti’li Erdal Arıkan, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise Solhan’da AK Parti'li Abdulhakim Yıldız, Yayladere’de AK Parti’li Nadir Ergin, Karlıova’da AK Parti’li Veysi Bingöl, Kiğı’da AK Parti’li Hikmet Özüağ, Adaklı’da MHP’li Erdal Almalı, Yedisu’da İYİ Partili Sedat Uçar, Genç’te ise Yeniden Refah Partili Kemal Tartar kazandı.