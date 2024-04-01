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        Bingöl'de AK Parti'li Arıkan başkan seçildi; 4 ilçeyi AK Parti, 1'er ilçeyi de MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah kazandı

        BİNGÖL'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Erdal Arıkan yeniden belediye başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 01:15 Güncelleme: 01.04.2024 - 01:20
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        Bingöl'de AK Parti'li Arıkan başkan seçildi; 4 ilçeyi AK Parti, 1'er ilçeyi de MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah kazandı
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        BİNGÖL'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Erdal Arıkan yeniden belediye başkanı oldu. 4 ilçeyi AK Parti, 1’er ilçeyi de MHP, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi kazandı.

        Bingöl’de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti’li Erdal Arıkan, yeniden belediye başkanı seçildi. İlçelerde ise Solhan’da AK Parti'li Abdulhakim Yıldız, Yayladere’de AK Parti’li Nadir Ergin, Karlıova’da AK Parti’li Veysi Bingöl, Kiğı’da AK Parti’li Hikmet Özüağ, Adaklı’da MHP’li Erdal Almalı, Yedisu’da İYİ Partili Sedat Uçar, Genç’te ise Yeniden Refah Partili Kemal Tartar kazandı. 

        ERDAL ARIKAN KİMDİR?

        1970 yılında Bingöl’de doğdu. İlk ve Orta öğretimini Bingöl’de tamamlandı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. Arıkan, 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanlığı'na seçildi. Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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