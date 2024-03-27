Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor (3)

BİNGÖL'DE AKPARTİ SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'taki programının ardından Bingöl'ün Solhan ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven ve belediye başkan adayları katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yerel seçimlerin siyasetten ziyade hizmetin ön plana çıktığı seçimler olduğunu belirterek, "Kolay bir dönemde değiliz. Dünyanın ekonomik olarak, ticari olarak tarihi ortalamalarının altında seyrettiği bir dönemdeyiz. Bir taraftan da çatışmalar, savaşlar, kavgalar var. Kuzey tarafta Ukrayna Rusya savaşı çok yıkıcı bir savaş olarak devam ediyor. Güneyimizde hepimizin içini burkan, hepimizin içine büyük acılar salan Gazze'deki hadiseleri izliyoruz. Yine komşu ülkelerimizde Suriye'de, Irak'ta tam olarak istediğimiz istikrar hiçbir şekilde oluşmuş değil. Bütün bunlara rağmen Türkiye yoluna devam ediyor. Geçen sene bir de tarihimizin en büyük deprem afetini yaşadık. 11 vilayetimiz, 14 milyon nüfusumuz bu büyük afetten etkilendi. 104 milyar dolar ilk hesaplarımıza göre bir maliyetle karşı karşıya kaldık. Allah'tan böyle bir güçlü yönetimimiz var. Güçlü liderimiz var ve bu yükün altından Türkiye olarak kalkıyoruz" diye konuştu.