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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor (3)

        BİNGÖL'DE AKPARTİ SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNDE KONUŞTUCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'taki programının ardından Bingöl'ün Solhan ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 00:42 Güncelleme: 27.03.2024 - 00:45
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bazıları vadettiklerini bile hatırlamıyor (3)
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        BİNGÖL'DE AKPARTİ SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNDE KONUŞTU

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'taki programının ardından Bingöl'ün Solhan ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi. Programa, Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven ve belediye başkan adayları katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yerel seçimlerin siyasetten ziyade hizmetin ön plana çıktığı seçimler olduğunu belirterek, "Kolay bir dönemde değiliz. Dünyanın ekonomik olarak, ticari olarak tarihi ortalamalarının altında seyrettiği bir dönemdeyiz. Bir taraftan da çatışmalar, savaşlar, kavgalar var. Kuzey tarafta Ukrayna Rusya savaşı çok yıkıcı bir savaş olarak devam ediyor. Güneyimizde hepimizin içini burkan, hepimizin içine büyük acılar salan Gazze'deki hadiseleri izliyoruz. Yine komşu ülkelerimizde Suriye'de, Irak'ta tam olarak istediğimiz istikrar hiçbir şekilde oluşmuş değil. Bütün bunlara rağmen Türkiye yoluna devam ediyor. Geçen sene bir de tarihimizin en büyük deprem afetini yaşadık. 11 vilayetimiz, 14 milyon nüfusumuz bu büyük afetten etkilendi. 104 milyar dolar ilk hesaplarımıza göre bir maliyetle karşı karşıya kaldık. Allah'tan böyle bir güçlü yönetimimiz var. Güçlü liderimiz var ve bu yükün altından Türkiye olarak kalkıyoruz" diye konuştu.

        'SORUNUMUZ ENFLASYON'

        Yılmaz, 80 bine yakın deprem konutunun, hak sahiplerine teslim edildiğini ifade ederek, "Üzerinden 1 yıl geçti bu hadisenin. Bu yılın sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz ve inşallah önümüzdeki yıldan itibaren daha bir hafifleyerek bu yükü kaldıracağız. Bütün bunlara rağmen, dünyadaki ekonomik krizlere rağmen, bölgemizdeki savaşlara rağmen, depreme rağmen Türkiye geçen sene yüzde 4,5 büyüdü, dünya yüzde 3 büyüdü. Daha geçen istihdam rakamları açıklandı. 9,4 işsizlikte bir puan, bir önceki yıla göre düşüş oldu. İhracatımız artıyor, turizm gelirimiz artıyor, savunma sanayiinde yeni yeni başarılar ortaya çıkıyor. En son hangi uçağı uçurduk? KAAN da uçtu. Mavi göklerle buluştu KAAN’ımız. Geçen sene sadece savunma sanayiinde 5,5 milyar dolar Türkiye ihracat yapmış. Geçmişte bir takım hizmet ürünleri paramızı vererek alamazdık. Şimdi Türkiye artık dünyaya teknolojik ürünler satıyor. Bu sene inşallah 7 milyar dolar bekliyoruz savunma sanayii ihracatından. Dolayısıyla Türkiye yoluna devam ediyor. Sorunumuz nedir? Sorunumuz enflasyon. Halkımızın da sorunu enflasyon, reel ekonomide gayet iyi gidiyoruz ama fiyat istikrarında henüz istediğimiz yerde değiliz. Vatandaşımızın sorunu neyse bizim sorunumuz da odur. Enflasyon konusunda da programlarımızı kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Planımızı, programımızı yapmış durumdayız. Bir anda düşmüyor. Bütün dünyada da böyle, bizde de böyle. Bu yılın ortalarından sonra ikinci yarısında belirgin bir şekilde düşüşü göreceğiz. 2025’te yüzde 15'ler seviyesi diyoruz. 2026’da ise tek haneli rakamlara yeniden ulaşacağız inşallah" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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