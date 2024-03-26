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        Bingöl'de bir termal tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde bir termal tesis, çıkan yangında hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:17 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:17
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        Bingöl'de bir termal tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde bir termal tesis, çıkan yangında hasar gördü.

        Beldede özel bir işletmeye ait termal tesisin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Ilıcalar Belediyesi ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, termal tesisin yanındaki otele sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Yangın, termal tesiste hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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