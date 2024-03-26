Bingöl'de bir termal tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı
Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde bir termal tesis, çıkan yangında hasar gördü.
Bingöl'ün Ilıcalar beldesinde bir termal tesis, çıkan yangında hasar gördü.
Beldede özel bir işletmeye ait termal tesisin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ilıcalar Belediyesi ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, termal tesisin yanındaki otele sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Yangın, termal tesiste hasara neden oldu.
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