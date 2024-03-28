Bingöl'de 2 kaza: 2 ölü, 4 yaralı (2)

Bingöl- Elazığ kara yolunun 10'uncu kilometresinde, idaresindeki otomobilin kontrolden çıkıp istinat duvarına çarpmasıyla hayatını kaybeden Alper Nuri Çil'in, İl Jandarma Komutanlığı'nda 'uzman çavuş' olarak görev yaptığı öğrenildi. Çil'in cenazesi, otopsinin ardından Bingöl Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Törene İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan ve askeri personel katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.