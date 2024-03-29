Babacan: Haykırıyoruz; emeklilerimiz aç, emeklilerimiz perişan (2)

'BİZMERKEZ BANKASI'NA KARŞILIKSIZ PARA BASTIRMADIK, 'MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZDIR' DEDİK'

DEVA Partisi Genel başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Erzurum'un ardından Bingöl’ün Karlıova ilçesini ziyaret etti. İftar sonrası partisinin ilçe başkanı ve partililer tarafından karşılanan Babacan, ilçe merkezini gezerek vatandaşları selamladı, partisinin belediye başkan adayına destek istedi. Partisinin seçim koordinasyon merkezinde konuşan Babacan, görevde olduğu sürede enflasyonun yıllarca tek hanede seyrettiğini belirterek, "Öncelikle çalışma arkadaşlarımıza ve genel merkezden gelen arkadaşlarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar yerel seçime iki gün kaldı ve artık son düzlükteyiz. Bu seçimler, Türkiye’nin yakın demokrasi tarihinde önemli bir kilometre taşı olacaktır. Yerel seçimlere doğru gidiyoruz ama ülkenin genel tablosu gerçekten çok çok sıkıntılı. Başta emeklilerimiz ve çiftçilerimiz olmak üzere Türkiye’nin dört bir etrafından büyük bir feryat var. Herhalde yakın tarihimizde emeklilerimizin hiç bu kadar yüksek bir feryadı söz konusu olmamıştır. Biz ekonominin başındayken, dürüst ve ehil kadrolarla ekonomiyi yönetirken, enflasyon nasıl tek haneye düştü? Nasıl yıllarca tek hanede gitti, hatırlayalım o günleri. Dolar kuru 1 lira 30 kuruş, 1,50 lira, 10 yıl boyunca böyle seyretti. Çünkü biz Merkez Bankası’na karşılıksız para bastırmadık, bu kadar basit. 'Merkez Bankası bağımsızdır' dedik, 'görevi parasının değerini korumaktır' dedik. Talimatla iş yapmayacak Merkez Bankası. Ve ne zaman ki 2018’de tek imzayla ülke yönetilmeye başladı, ne zaman ki Merkez Bankası’na para basma talimatı verildi, o gün bu gündür enflasyon düşmüyor" dedi.