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        Bingöl'de bıçakla yaralanan genç kapalı akciğer ameliyatıyla yaşama tutundu

        Bingöl'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, kapalı akciğer ameliyatı sonucu hayata bağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:17
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        Bingöl'de bıçakla yaralanan genç kapalı akciğer ameliyatıyla yaşama tutundu
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        Bingöl'de bıçaklı kavgada ağır yaralanan genç, kapalı akciğer ameliyatı sonucu hayata bağlandı.

        Bingöl Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, sırtından akciğere saplanan bıçakla yaralanan U.B (18), yeni teknolojik cihazlarla Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Muhyettin Aslan tarafından ameliyata alındı.

        U.B'nin kanayan akciğeri Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi Sistemi (VATS) tekniğiyle onarıldı ve kanama durduruldu.

        Uygulanan teknik sayesinde yaralının hayata bağlanması sağlandı.

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