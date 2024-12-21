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        Bingöl'de 108 gönüllüye olası depremler için arama kurtarma eğitimi verildi

        Bingöl'de, aralarında 90 öğretmenin bulunduğu 108 gönüllüye olası depremlerde görev almaları için arama kurtarma eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:13
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        Bingöl'de 108 gönüllüye olası depremler için arama kurtarma eğitimi verildi
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        Bingöl'de, aralarında 90 öğretmenin bulunduğu 108 gönüllüye olası depremlerde görev almaları için arama kurtarma eğitimi verildi.

        AFAD Başkanlığının "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli" hedefi doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi'nde (MEB AKUB) gönüllü olarak görev alacak personele yönelik eğitimler sürüyor.

        Bu kapsamda, kent merkezi ile Genç, Solhan, Karlıova, Kığı, Yedisu ve Adaklı ilçelerinde Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 90'ı öğretmen 18'i kurumun personeli 108 gönüllü 48 saatlik eğitim aldı.

        Eğitimlerde, gönüllülerin arama kurtarma becerilerini geliştirmeleri, acil durumlarda etkili olmaları, teorik bilgi ve pratik beceri kazanmaları amaçlanıyor.

        Bingöl AKUB Lideri Serhat Bürke, bu eğitimlerin sadece başlangıç olduğunu, gelecekte daha fazla gönüllüye eğitim verileceğini belirtti.

        Bürke, projenin amacının Türkiye'nin her noktasında hazırlıklı ve etkili arama kurtarma personeli oluşturmak olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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