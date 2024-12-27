Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, inden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesi ile arananların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyetler devam ediyor.
Bu kapsamda Genç ilçesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, yakalanan şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ayrıca, il merkezinde İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
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