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        Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:54 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:21
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        Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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        Bingöl'de 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, inden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesi ile arananların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyetler devam ediyor.

        Bu kapsamda Genç ilçesinde şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada, 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, yakalanan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Ayrıca, il merkezinde İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince, hırsızlık suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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