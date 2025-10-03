Solhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında kan bağışı düzenlendi.
Solhan Ziraat Bankası önünde kurulan kan bağışı noktasına gelen Kaymakam Adnan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Boncuk, emniyet ve jandarma personeli kan bağışında bulundu.
Kaymakam Doğan, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.
