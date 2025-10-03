Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Solhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında kan bağışı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 20:00 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:02
        Solhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında kan bağışı düzenlendi.

        Solhan Ziraat Bankası önünde kurulan kan bağışı noktasına gelen Kaymakam Adnan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Boncuk, emniyet ve jandarma personeli kan bağışında bulundu.

        Kaymakam Doğan, kan bağışında bulunanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

