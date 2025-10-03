Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de cami açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde Abdurrahim Özge Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bingöl'deki temasları kapsamında Genç'te Abdurrahim Özge Camisi'nin açılış programına katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, ilçede sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda sosyal hayata ve dayanışma kültürüne hizmet edecek caminin açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Camiyi ilçeye kazandıran hayırsever iş insanı Abdurrahim Özge'ye teşekkür eden Yılmaz, Özge'nin daha önce de eşi Saadet Özge adına bir anaokulu yaptırdığını anımsattı.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kez kendi adına yapımını üstlendiği 1000 kişilik cami ve sosyal tesislerle ilçesine, baba ve ana toprağına, memleketine böyle güzel katkıda bulundu. Hamdolsun bugün Bingöl'ün farklı yerlerinde hayırseverlerimizin yaptırdığı okul ve camileri görüyor, maddi ve manevi anlamda gösterdikleri gayrete şahit oluyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tek minaresi 25 metre yüksekliğinde olan toplam 1500 metrekarelik alana sahip bu camimiz 845 metrekarelik ibadet alanıyla aynı anda 1000'e yakın kişiyi ağırlayabilecek kapasitededir."

Camide erkekler için 400, kadınlar için 200 kişilik taziye yeri ve toplam 300 kişilik aşevi bulunduğunu bildiren Yılmaz, caminin betonarme çerçeveli ve perdeli sistemle inşa edildiğini, kubbesinin çelik çatı üzerine metal kaplamayla yapıldığını anlattı. Yeşil alan düzenlemesi, kamelyalar ve sosyal bölümleri ile caminin yalnızca ibadet için değil, hemşehrilerinin acılarını ve sevinçlerini paylaşacağı bir buluşma mekanı haline geldiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu: "Toplum olarak dayanışma ruhumuzu güçlendiren bu tür katkılar yalnızca bugüne değil, geleceğimize de kalıcı değerler bırakmaktadır. Bu cuma günü, mübarek günde böyle güzel bir eserin açılışına şahit olmaktan, buna katkıda bulunmaktan büyük mutluluk, onur duyuyoruz. Sadaka-i cariye diyor alimler. Yani insanın öldükten sonra da amel defterini açık tutacak fiiller arasında sayılıyor bunlar. Dolayısıyla hem kendisine hem ailesine inşallah sadaka-i cariye olsun diyoruz." Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "hayırlı olması" temennisinde bulundu.