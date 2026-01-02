Habertürk
        Bingöl'de ambulansın önünde koşan kurt kamerada

        Bingöl'de ambulansın önünde koşan kurt kamerada

        Bingöl'de ambulansın önünde bir süre koşan kurt, sağlık ekibince görüntülendi.

        Giriş: 02.01.2026 - 12:44 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:44
        Bingöl'de ambulansın önünde koşan kurt kamerada
        Bingöl'de ambulansın önünde bir süre koşan kurt, sağlık ekibince görüntülendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 112 Acil Sağlık ekibi, merkez Suvaran köyünden gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

        Karla kaplı yolda ilerleyen ambulansın önüne çıkan kurt koşmaya başladı.

        Kurtun koşma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

