Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 14 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, evde şeffaf poşet ve streç filme sarılı 18 paket halinde 14 kilo 350 gram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Vali Ahmet Hamdi Usta, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışan kötü niyetli kişilerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Operasyonu başarıyla yürüten Bingöl ve Genç Narkotik ekiplerimize ile süreci koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.